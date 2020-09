Assistance technique de la STEG à son homologue de Guinée

Des experts de la Société Tunisienne d’Electricité (STEG) ont entamé leur mission d’assistance tecà l’équipe de direction d’Electricité de Guinée, la compagnie nationale d’électricité. Il appartiendra à l’équipe tunisienne de soutenir et de former les agents pour plus d’efficacité, rapport(e le site « Energy Mix Report ».

La mission d’assistance technique de la Direction Générale de l’Electricité de Guinée, la compagnie nationale d’électricité, par la Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz (STEG) a officiellement commencé. Elle s’inscrit dans le cadre des réformes entreprises depuis plusieurs années par le gouvernement guinéen pour assurer la viabilité du secteur de l’électricité et offrir de meilleurs services aux populations.

La STEG a été sélectionnée à l’issue d’un processus au cours duquel le ministère de l’énergie a été appuyé par la Banque mondiale. Son rôle sera de soutenir l’équipe de direction de la STEG dans certaines fonctions essentielles et de lui permettre de poursuivre la mise en œuvre de sa politique de redressement interne afin d’atteindre le niveau d’efficacité attendu par le gouvernement.

« Pendant plusieurs mois, ces experts tunisiens vont mettre un accent particulier sur plusieurs domaines pour permettre à GDE d’obtenir une augmentation du taux d’accès à l’électricité, la fourniture d’un service de qualité, mais aussi, d’améliorer la situation technique, financière et managériale pour réduire considérablement la subvention de l’Etat guinéen », a déclaré GDE dans un communiqué.