Association Marhama distribue 1000 concentrateurs d’oxygène à tous les gouvernorats du pays

-L’Association Marhama pour les projets sociaux et les activités caritatives entamera la distribution de 1 000 concentrateurs d’oxygène à tous les gouvernorats de la République, à partir d’aujourd’hui lundi, a indiqué Hafedh Mouslim, membre de son comité de direction.

- Publicité-

Dans une déclaration à l’agence TAP, Mouslim a indiqué que l’association distribuera mille concentrateurs d’oxygène, qui arriveront en Tunisie par lots, sur la plupart des direction régionales de la santé, des hôpitaux publics et un certain nombre de municipalités et d’associations qui les mettront à la disposition des citoyens.

Cette initiative vise à soutenir les efforts de l’État dans la lutte contre le Covid19, selon le responsable, qui a souligné que l’association a lancé une campagne de collecte de dons auprès des citoyens tunisiens à l’intérieur du pays et à l’étranger et dans un certain nombre de pays frères, ce qui a permis l’acquisition de plusieurs concentrateurs d’oxygène par lots.

Mouslim a appelé tous ceux qui souhaitent participer à la campagne de dons à déposer les dons sur le compte courant de l’association à la société tunisienne de banque 10045158000235878829 ou à contacter directement l’association au numéro 92871869.