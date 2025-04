Assurance : La « carte orange » n’emballe pas le Tunisien !

Le recours à la carte d’assurance interarabe, connue sous le nom de « carte orange » n’a pas connu l’essor espéré malgré le fait que des dizaines de milliers de Tunisiens se rendent chaque année en Algérie ou en Libye, a indiqué le directeur général du Bureau Unifié Automobile Tunisien (BUAT), Ahmed Hadroug.

A l’occasion du 50ème anniversaire du système de la carte orange, il fait remarquer sans doute en le regrettant que les Tunisiens se contentent de contracter une assurance frontalière pour leurs déplacements dans les pays arabes, en particulier en Algérie et en Libye.

Il a exhorté les citoyens à obtenir la carte orange auprès de leurs compagnies d’assurance automobile pour voyager sans encombre en Libye, en Algérie et dans tous les autres pays arabes moyennant une cotisation annuelle comprise entre 100 et 150 dinars.

Il a expliqué que les bureaux d’assurance arabes commercialisent environ 3 millions de cartes orange par an, soulignant le rôle de ces cartes dans l’encouragement du tourisme, du commerce et des échanges économiques entre les pays arabes.

La carte orange offre une couverture d’assurance pour les voitures utilisées dans les déplacements vers les pays arabes adhérant au système de la carte orange, sans qu’il soit nécessaire de souscrire un contrat d’assurance dans le pays visité.

17 pays membres

Le système « carte orange » a été fondé le 26 avril 1975 lors de la signature à Tunis de la convention interarabe par les représentants des gouvernements de 11 pays arabes, auxquels 6 autres pays se sont joints par la suite, portant le nombre total de pays membres à 17.

Le Bureau Unifié Automobile Tunisien est la structure chargée au niveau national de la mise en œuvre des accords conclus avec différents pays étrangers et arabes relatifs aux cartes d’assurance internationales dont la carte orange.

Depuis 2021, le BUAT coordonne avec le Bureau unifié libyen dans le cadre d’un accord conjoint visant à améliorer la fréquence des transferts émis par les compagnies d’assurance libyennes pour les accidents causés par leurs assurés. La coordination régulière entre les deux bureaux a permis de mobiliser des montants importants au cours des trois dernières années, s’élevant à 10 millions de dinars.

Le bureau tunisien est également chargé du versement d’importantes indemnités aux victimes d’accidents de la circulation causés par des voitures étrangères sur le sol tunisien, sachant que plus d’un millier de nouveaux dossiers d’indemnisation sont ouverts chaque année. Il verse, également, d’importantes indemnités annuelles variant entre 7 et 8 millions de dinars tunisiens en moyenne au cours des trois dernières années, au titre des cartes verte et orange.

De son côté, le Directeur général de la Fédération Tunisienne des Sociétés d’Assurances, Hatem Aamira, a souligné la nécessité de développer le rôle de la carte orange pour protéger non seulement la partie lésée dans le pays où l’accident a eu lieu, mais aussi le conducteur, les passagers et le véhicule.

Il a exhorté le Secrétariat général de l’Union Générale Arabe des Assurances « UGAA » à étudier cette proposition de développement de la carte orange, qui a toujours contribué de manière constante à faciliter le tourisme et les déplacements entre les pays arabes malgré les multiples obstacles sécuritaires et politiques.