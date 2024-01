Assurance, un secteur à plus de 3 Mds DT, sous domination

AM*

L’assurance tunisienne poursuit son évolution positive d’une année à l’autre avec une croissance à deux chiffres, favorisés principalement par l’assurance vie. D’ailleurs en 2022, les primes de l’assurance vie ont bondi de 25,1% (contre 15.7% en 2021 grâce au relèvement du plafond de déduction des primes payées par les souscripteurs dans le cadre des contrats d’assurance vie et des contrats de capitalisation de 10 000 dinars à 100 000 dinars.

En assurance non-vie, le chiffre d’affaires a progressé de +8,1% contre 8,4% en 2021. Suite à la forte progression des primes collectées en assurance vie, sa part est passée de 20,2% à fin 2016 à 28,4% en 2022. La part des assurances dommages, bien qu’en baisse, reste importante et représente 71,6%.

Sur la période 2016-2022, le secteur a affiché une croissance moyenne de 9.4%, malgré un contexte économique peu favorable, soutenu par le fort développement des primes d’assurance vie et capitalisation (TCAM de 15,8%) appuyé par la bancassurance, le relèvement du plafond de déduction et la diversification des offres de produits.

Par ailleurs, l’assurance non-vie a été en croissance moins accélérée, soit un TCAM de 7,5% grâce notamment à l’assurance automobile (TCAM de 7,5%) et l’assurance Groupe Maladie (TCAM de 9.8%). D’ailleurs, ces deux branches représentent 76,8% des primes de l’assurance non-vie.

La part des primes relatives à l’assurance automobile, quoiqu’en baisse, continue d’année en année, reste considérable et représente 40,4% du CA. D’ailleurs, l’augmentation de la fréquence des sinistres matériels automobile constitue une réelle problématique pour les assureurs tunisiens et produit un impact négatif sur leurs résultats techniques.

Ensuite, on retrouve les branches « vie et capitalisation » avec 28,4%, une part qui ne cesse de croître d’année en année. La branche « groupe maladie » arrive en troisième position avec 14,6%, une part qui est restée quasiment stable sur les cinq dernières années.

A titre de comparaison, en France, la branche vie représente plus de 60% du chiffre d’affaires en 2018 et la couverture du risque automobile ne représente plus que 10% de l’activité globale du secteur.

Le secteur est ainsi dominé par 8 opérateurs qui représentent près de 70 % du chiffre d’affaires global en 2022 et dont le chiffre dépasse les 2,2 Milliards DT. La part de marché des 3 premiers groupes dans l’activité globale est passée de 35,2% en 2020 à 34,5% en 2021 et à 33,0% en 2022.

Maghrebia maintient sa position en tant que 3ème groupe d’assurances sur le marché avec une part de marché stable sur les derniers exercices. La STAR a perdu 2 points de pourcentage en termes de parts de marché en passant de 14% en 2020 à 12% en 2022. La part de marché de COMAR est passé de 11,1% en 2021 à 10,5% en 2022.

– Rentabilité du secteur

Grâce à la progression continue du chiffre d’affaires du secteur, la maîtrise de la sinistralité et de la productivité, le secteur affiche sur les cinq dernières années des résultats techniques excédentaires aussi bien pour l’assurance vie que non vie.

De plus, la nette performance des produits financiers (TCAM 18/22 de 15.7%) ont permis de tripler le bénéfice du secteur sur les cinq dernières années qui sont passés de 81.8 Mdt en 2018 à 259.7 Mdt en 2022.

Au final, la rentabilité des entreprises du secteur des assurances s’est nettement améliorée avec des ratios d’exploitation en amélioration et des ratios de rentabilité appréciables. Forts d’un marché qui devrait rester solide sur les prochaines années, les assureurs disposent de bonnes perspectives de croissance et surtout d’importantes marges de manœuvres financières.

*Note de recherche élaborée par l’intermédiaire en Bourse Mac Sa