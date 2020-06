ATCT : reprise des entretiens entre candidats et recruteurs étrangers à partir de la semaine prochaine

L’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT) a annoncé, mercredi, la reprise à partir de la semaine prochaine des entretiens entre candidats et recruteurs étrangers, virtuellement et à distance à son siège de Tunis.

Et elle a précisé, dans un communiqué publié aujourd’hui, que les personnes concernées seront informées des dates prévues par des SMS. Elle a dans ce contexte, rappelé aux candidats à ces entretiens la nécessité de respecter les mesures de protection de la santé, de ramener les CV et pièces justificatives enregistrés électroniquement et de se présenter seulement un quart d’heure avant le rende-vous munis de leurs cartes d’identité.