Attentat du Lac 2 : L’un des kamikazes avait pour avocat Seifeddine Makhlouf

Le porte-parole officiel de la Coalition Al-Karama, Seifeddine Makhlouf, a reconnu qu’il était l’avocat de l’un des deux auteurs de l’attentat terroriste ayant visé, vendredi, une patrouille de la police aux abords de l’ambassade des Etats-Unis au Lac 2.

S’exprimant, vendredi sur wataniya tv, il a affirmé qu’au départ, le terroriste avait commis l’un de ses collègues pour sa défense, et qu’il n’a fait que le représenter en instance d’appel. Il a ajouté que le client était poursuivi pour un post sur facebook et a été condamné à 3 ans de prison en première instance, une peine ramenée à 1 an de prison en appel, assurant que le prévenu n’était porteur à l’époque d’aucun signe d’extrémisme.