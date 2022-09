Aucun accord n’a été conclu entre l’UGTT et le Gouvernement, affirme Echaab News

La séance de négociation entre l’UGTT et le gouvernement sur l’augmentation des salaires s’est achevée, lundi soir, sans avoir abouti à un accord, affirme le site « Echaab News », contrairement, a-t-il dit, aux informations ayant circulé à ce sujet.

La séance d’hier devait être la séance de clôture et prévue pour être marquée par la conclusion d’un accord final. Cependant, la délégation syndicale s’est heurtée à une proposition qui n’avait pas été négociée auparavant, indique la même source, ajoutant que la délégation syndicale a soumis une proposition visant à lever l’obstacle de parvenir à un accord et à attendre pendant quelques heures que la partie gouvernementale calcule le coût et les implications financières.

La séance a repris dans la soirée et les choses sont restées en l’état, souligne Echaab News, avertissant que toutes les possibilités existent, comme l’avait prévu la Commission administrative de l’UGTT.