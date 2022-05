Des experts et des spécialistes du ministère de la Santé se sont réunis, hier mardi, avec des représentants de la santé militaire et les structures gouvernementales concernées, pour suivre la situation épidémique dans le monde, à propos du virus de la variole du singe et pour déterminer les mesures à prendre, afin de se prévenir contre ce virus, selon Mosaïque Fm.

Le ministère de la Santé a souligné que la Tunisie n’a recensé, à ce jour, aucun cas de contamination à la variole du singe.