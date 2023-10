Aucune amélioration des réserves des barrages d’eau

Le coordinateur de l’Observatoire national de l’eau, Alaa Marzouki, a indiqué qu’il n’y a pas d’amélioration des réserves des barrages, qualifiant la situation globale de catastrophique, au vu des chiffres.

Dans une déclaration sur Mosaique Fm, ce mercredi 4 octobre 2023, Marzouki a déploré qu’on n’ait pas déclaré l’état d’urgence en matière d’eau, considérant qu’il s’agit d’une question vitale et sensible.

«Nous sommes dans une situation dangereuse, des hémorragies qui doivent être arrêtées. Car les consommations d’eau en Tunisie sont environ 10 fois supérieures à celles du volume des réserves des barrages…», a-t-il déclaré.

Le coordinateur a souligné la nécessité pour la Société nationale d’exploitation et de distribution de l’eau (SONEDE) et pour le ministère de l’Agriculture de mettre au point un plan clair, pour lutter contre la sécheresse et faire face à l’augmentation de la consommation.

Le ministère de l’Agriculture a publié une décision concernant la prolongation de la mise en œuvre de la décision n° 941 du 29 mars 2023 concernant l’approbation d’un système de quotas temporaires et une restriction temporaire de certaines utilisations de l’eau.

En effet, un système de quotas ad hoc avait été adopté pour la fourniture de l’eau potable, distribuée à travers les réseaux d’irrigation à tous les utilisateurs, pendant la période s’étendant du 29 mars 2023 jusqu’à fin septembre 2023, avant la décision de prolongation.