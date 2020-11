Augmentation de 17% de la subvention destinée au secteur agricole

L’enveloppe financière destinée à la subvention du secteur agricole augmentera de 17%, en 2021, par rapport à 2020, a indiqué la ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche Akissa Bahri.

» La subvention consacrée au secteur agricole est de l’ordre de 324 millions de dinars (MD) au cours de l’année prochaine « , a précisé la ministre qui intervenait à une séance d’audition, tenue lundi, par la commission de l’Agriculture, de la sécurité alimentaire, du commerce et les services liés, consacrée à l’examen du projet du budget du ministère pour l’année 2021, lequel est estimé à 1,78 milliards de dinars.

Elle a souligné que le ministère planifie pour subventionner les secteurs importants et réfléchir à une vision claire qui concerne les secteurs agricoles, et la sécurité alimentaire et sanitaire, ainsi que la mise en place d’une stratégie consacrée à l’eau à l’horizon de 2050, précisant que les primes de subvention, des hydrocarbures, de la collecte du lait et des stockages enregistreront une hausse.

Importance de faciliter les procédures administratives

Sur un autre volet, Bahri a mis l’accent sur l’importance de faciliter les procédures administratives pour permettre aux jeunes de lancer des projets et créer des emplois. Il s’agit également d’examiner la structuration de certaines structures et entreprises, qui opèrent sous la tutelle du ministère de l’Agriculture.

Elle a mis en exergue l’importance de fournir les financements aux projets agricoles, d’autant plus que les jeunes ont besoin d’un suivi pour l’exécution de leurs projets, en plus de renforcer la formation professionnelle et la vulgarisation agricole.

La ministre a précisé que les petits agriculteurs sont les plus touchés par la pandémie COVID-19, appelant à accorder plus d’intérêt au secteur agricole après cette pandémie, notamment à la lumière des évolutions mondiales.

L’action du ministère de l’Agriculture sera focalisée sur plusieurs secteurs, durant l’année prochaine, dont le renforcement de l’investissement, la consolidation du rendement du secteur de la pêche et de l’activité de l’aquaculture, à travers la mobilisation de 64 millions de dinars pour la subvention des hydrocarbures.

Le ministère planifie également l’intensification de l’utilisation des eaux traitées dans l’irrigation, à travers l’amélioration de la qualité des eaux, l’augmentation de l’approvisionnement des ressources hydrauliques, l’extension des superficies forestières, parmi un total de 8,47%, et le développement du rendement de l’enseignement supérieur.

On rappelle qu’en 2018, le secteur agricole a généré 10,4 % du PIB national et assure 15 % des emplois. Les principales productions agricoles du pays sont les céréales (blé et orge), les olives, les dattes et les agrumes pour le secteur végétal et les ovins pour le secteur animal