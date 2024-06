Saïed, inébranlable contre les CDD

Recevant hier jeudi le ministre des affaires sociales, Kais Saïed a longuement parlé de la question du sous-traitance dans les secteurs public et privé et des contrats CDD limités dans le temps. Le Président de la République a souligné que ces questions ne peuvent être résolues que d’une manière, radicale qui rompt complètement avec le passé et bloque également la voie à ceux qui veulent profiter de ces procédures pour priver les travailleurs de leurs droits légitimes.

« Notre volonté est inébranlable et doit être concrétisée par de nouvelles dispositions visant à abolir toutes les formes de travail précaire et de trafic de main-d’œuvre, conformément à la Constitution visant à garantir les droits fondamentaux du travailleur et à garantir les droits de chaque citoyen, homme et femme de travailler dans des conditions décentes et avec un salaire équitable » a dit Saïed, qui oubliait peut-être que l’Etat, comme dans Tunisair et l’OACA, a aussi encore recours à la la sous-traitance et a même une société publique pour cela.