Augmentation de la capacité électrique concentrée des énergies renouvelables à 379 MW

La capacité électrique concentrée des énergies renouvelables pour la production de l’électricité en Tunisie s’est établie à 379 mégawatts (MW), en 2019, contre 115 MW, en 2010.

Selon les données publiées, dimanche, par le Ministère de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, 63,3% des énergies renouvelables sont d’origine éolienne via la Société tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG), 20,4% sous forme d’énergie solaire photovoltaïque (STEG avec l’Agence Nationale de Maitrise de l’énergie) et 16,3% de l’énergie issue de l’hydroélectricité assuré par la STEG.

La puissance électrique concentrée représente 6,6% de la puissance totale, contre 3,2% enregistrée, en 2010, selon la même source.