Australie : Les travaillistes remportent à nouveau les législatives

Le Premier ministre travailliste australien Anthony Albanese a réussi son pari et décroché samedi une nouvelle victoire aux élections législatives, au terme d’une campagne centrée sur le pouvoir d’achat et l’environnement, et sur laquelle a plané l’ombre de Donald Trump.

« Merci au peuple australien de me donner la chance de continuer de servir la meilleure nation au monde », s’est réjoui le Premier ministre face à ses partisans réunis à Sydney, qui ont scandé son surnom, « Albo », à l’annonce des résultats.

Coup de tonnerre dans le paysage politique australien, le meneur de l’opposition conservatrice Peter Dutton, chef du Parti libéral, a perdu son siège au profit d’une travailliste, selon ABC.

« Nous n’avons pas fait assez bien lors de cette campagne – cela est évident ce soir, et j’en assume l’entière responsabilité », a-t-il déclaré à ses soutiens.

Le Parti travailliste est en tête dans 76 circonscriptions sur 150, selon la projection officielle de la Commission électorale australienne, soit le nombre nécessaire pour décrocher une majorité au sein de la chambre basse. Deuxième force annoncée, la coalition menée par Peter Dutton, elle, n’est en avance que dans 29 scrutins.

Les Australiens étaient appelés à choisir les 150 membres de la nouvelle chambre basse et renouveler environ la moitié du Sénat.

« Aujourd’hui, le peuple australien a voté pour les valeurs australiennes. Pour l’équité (…) et pour des possibilités ouvertes à tous », s’est félicité Albanese lors de son discours de victoire.

« En ces temps d’incertitude au niveau mondial, les Australiens ont choisi l’optimisme et la détermination. »

Premier ministre depuis une victoire sur le fil aux législatives de 2022, Albanese, 62 ans, a promis de développer les énergies renouvelables, lutter contre la crise du logement et financer davantage le système de santé.

