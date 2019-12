Auto : Hyundai-Tunisie offre une garantie de 7 ans

A l’occasion de son 7ème anniversaire, Alpha Hyundai Motor distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie pour les véhicules particuliers, propose 7 ans de garantie pour ses nouveaux clients sur l’ensemble de la gamme commercialisée en Tunisie jusqu’à la fin de l’année en cours. Pour la première fois en Tunisie et pour tout achat d’un nouveau véhicule Hyundai du 16/11/2019 au 31/12/2019, Alpha Hyundai Motor offre une garantie de 7 ans (84 mois) ou 120 000 km ; premier terme atteint à compter de la date d’immatriculation.

Cette annonce est valable pour l’ensemble de la gamme commercialisée dans le showroom principal de la société (Ain Zaghouan) ainsi que les agents agréés sur l’ensemble du territoire national.

Cette décision démontre la conformité des modèles Hyundai à l’ensemble des normes internationales de sécurité et de fiabilité. En effet, Alpha Hyundai Motor s’engage, à travers cette décision, à renforcer les prestations du service après-vente Hyundai par des technologies et des appareils sophistiqués sous le contrôle des techniciens formés dans les centres agréés Hyundai. Dans le but de maintenir une qualité de travail irréprochable afin de répondre exactement aux besoins des clients, de plus en plus exigeants, en mettant à leur disposition des pièces de rechange d’origine et un accompagnement de professionnels.

La maintenance régulière auprès des services agréés est un prérequis pour la garantie. A l’exception des pièces d’usure, la garantie couvre la remise en état et/ou le remplacement à titre gratuit de toute pièce/composante reconnue défectueuse par le constructeur ou par son représentant.

Dans le cadre de son programme de développement, Alpha Hyundai Motor prolonge la durée de la garantie sur une période prédéfinie et compte l’appliquer prochainement en tant que garantie constructeur permanente ce qui représente un autre argument de distinction par rapport à la concurrence.

Hyundai, acteur incontournable du secteur automobile en Tunisie La société Alpha Hyundai Motor fête en toute fierté son 7ème anniversaire et multiplie les réalisations malgré la conjoncture économique que connait la Tunisie depuis 2012. Le concessionnaire est fier également de la confiance et de la fidélité de ses clients, ce qui a permis de livrer près de 20 000 véhicules tous segments confondus en 7 ans d’implantation en Tunisie. Pour le réseau, Alpha Hyundai Motor est actuellement présent dans 7 gouvernorats avec la récente ouverture de la dernière agence Modern Auto à Monastir.

Pour les perspectives, la marque, futuriste par excellence sur le plan international, poursuivra son parcours exceptionnel en Tunisie et développera ses activités et services en étroite collaboration avec le constructeur. Consciente des nouveaux challenges du secteur, Alpha Hyundai Motor s’apprête à introduire de nouveaux produits et services en 2020. Le déploiement du réseau va certainement consolider et accompagner ce développement en appuyant sur la proximité pour l’ensemble des clients sur le territoire tunisien.