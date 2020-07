Auto : Le marché tunisien de l’automobile s’oriente vers l’asiatique, Kia et Hyundai en tête

A fin juin 2020, le marché tunisien des véhicules (voitures particulières et véhicules utilitaires), enregistrait l’immatriculation de 19.174 nouveaux véhicules automobiles, dont 4.721 au cours du seul mois de juin dernier. Les trois premières places des plus grosses ventes sont désormais occupées par les marques asiatiques Kia, Isuzu et Hyundai, qui représentent à elles seules 28 % en termes de parts de marché.

Sur la niche des voitures particulières, ce sont toujours Kia et Hyundai qui sont leaders du marché, alors que les marques européennes reculent. Peugeot est ainsi classée 4ème à la fin des 6 premiers mois 2020 avec seulement 906 unités immatriculées. Renault est 9ème au classement des meilleures ventes automobiles, avec 722 unités immatriculées en 6 mois. Chez d’autres marques, comme Dacia, Audi, BMW et Ford, les ventes dépassaient à peine la centaine.