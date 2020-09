Automobile en Tunisie : 3,5 Milliards DT de revenus, dont 2,2 MT pour le Fisc et autres taxes

Le parc roulant en Tunisie compte plus de 1,5 million de véhicules, hormis les camions. Le marché des voitures en Tunisie est à 80% un marché PAP (Particulier à Particulier), et les concessionnaires auto n’y représentent que moins de 20 %, si l’on tient compte du marché parallèle. C’est l’une des conclusions d’une étude faite par la chambre syndicale des concessionnaires et des fabricants automobiles présidée par Brahim Dabbech, invité mardi de l’émission économique de Shems Fm.

Les concessionnaires de voitures sont au nombre de 36, distribuant 51 marques. La concession ne dure que 3 ans, et pourrait ne pas être renouvelée, malgré tous les lourds investissements consentis. Le secteur est régi par le système des quotas, fixés annuellement et arbitrairement par l’Administration.

Le secteur fait travailler plus de 28 mille personnes. Il avait réalisé, en 2018, un chiffre d’affaires de 3,5 Milliards DT. Un chiffre, où la marge bénéficiaire du concessionnaire tunisien ne dépasse pas les 10 %. Sur le chiffre d’affaires de 3,5 Milliards DT, le secteur avait reversé 2,2 Milliards DT. D’énormes sommes d’argent qui vont directement au trésor de l’Etat. Des sommes plus importantes que celles du secteur des phosphates ou du pétrole réunis, pour l’instant.

Symbole de statut social, elle devient une nécessité sociale

La voiture en Tunisie reflétait un statut social. Elle est devenue un besoin social, au vu de l’état de l’infrastructure routière, de la déliquescence des moyens de transport public et de l’absence de la sécurité dans ces transports, sans oublier le coût des taxis. Un secteur, celui des « taxistes », qui peine désormais à renouveler son parc, avec la hausse sans précédent des prix internationaux des véhicules particuliers et même des pièces de rechange. Le coût de change du Dinar y est certainement pour quelque chose. Mais pas que. Il y a aussi le coût Covid, qui a renchéri celui du transport international notamment. Des coûts qui représentent 40 % du prix du véhicule, y compris le prix à l’achat de l’étranger. Ajoutez-y les 50 % en taxes et impôts qui reviennent à l’Etat qui n’arrête pas de taxer ce qu’il considère, à tort, comme un secteur de rente, et vous comprendrez la hausse des prix d’une manière générale. Des prix, qui changeront, vers la hausse ou la baisse, en fonction de ces facteurs, non en fonction de la volonté des concessionnaires tunisiens.

Des véhicules, en dons, pour la transition énergétique repris par leurs donateurs

Avec sa haute, très haute, dépendance énergétique, et avec la très douloureuse facture mensuelle de l’achat du gaz et du pétrole, la Tunisie devait entamer une transition énergétique dans le secteur le plus énergivore qu’est le transport. L’ancien ministre Khaled Kaddour avait entamé une telle démarche, et avait reçu des bus électriques en dons pour un essai chez la SNT. Le ministre sera renvoyé, le ministère de l’Energie supprimé, et les bus en dons resteront inutilisés, jusqu’à ce que le donateur les reprenne.

Les voitures hybrides, qui sont capables de baisser de 35 % la facture énergétique, avaient reçu un encouragement sous forme de baisse de 30 % en taxes, par l’ancien ministre des Finances Ridha Chalghoum. Ce dernier est parti, et l’expérience n’est plus suivie. Les hybrides ne bénéficient que d’un tout petit quota d’importation, et les concessionnaires tunisiens ne se bousculent pas au portillon pour en importer. Ces concessionnaires, par la voix du président de leur chambre syndicale, disait hier sur Shems Fm, toute la disposition de ses collègues, en accord avec l’agence de maîtrise de l’énergie, à commencer l’installation de bornes de rechargement dans les stations d’essence, pour faciliter la vente des voitures électriques. La ministre de l’Energie est encore aux abonnés absents.