Avancée de l’Intelligence artificielle dans les pays africains

Selon le rapport 2022 sur l’état de l’IA en Afrique publié par le groupe AI Media, de nombreuses entreprises africaines ont déjà commencé à exploiter l’IA pour améliorer leur efficacité commerciale au cours des cinq dernières années, selon la radio moronienne HaYba FM, dans sa rubrique « WEEKEND MAGAZINE » consacrée aux Technologies.

L’IA devient un élément clé de la quatrième révolution industrielle (4IR). Actuellement, plus de 2400 entreprises se sont spécialisées dans l’IA, dont 40% ont été fondées au cours des cinq dernières années. Environ 34% des entreprises qui utilisent l’IA sont des PME de moins de 100 employés, tandis que 41% sont des startups de moins de dix employés.

Le fondateur et président de la sensibilisation au projet «AI for Good» de l’Union internationale des télécommunications des Nations Unies, Stephen Ibaraki, affirme que l’Afrique représente la plus grande cible d’investissement et d’opportunité, avec une richesse estimée à 500 milliards de dollars au niveau mondial en 2022. Une récente étude de PwC prévoit que l’IA pourrait contribuer à hauteur de 1,5 billion de dollars à l’économie africaine d’ici 2030. Les pays leaders dans les régions clés du continent sont l’Afrique du Sud, le Kenya, l’Égypte et le Nigeria. Toutefois, Maurice a été le premier pays d’Afrique à publier une stratégie nationale en matière d’IA ; avec un écosystème technologique et d’investissement en plein essor, la « perle de l’océan Indien » est en bonne voie pour devenir un pôle de la transformation numérique sur le continent.

La Tunisie a récemment formé l’Association tunisienne pour l’intelligence artificielle, l’une de ses startups pionnières, Instadeep, a clôturé en janvier 2023 la plus importante levée de fonds de toute start-up africaine spécialisée en IA, obtenant un investissement de série B de 100 millions de dollars et attirant 500 millions de dollars de 120 entreprises dans 12 pays différents de la région.

L’Afrique du Sud a joué un rôle déterminant dans le développement d’une feuille de route panafricaine pour l’Intelligence Artificielle destinée à l’Afrique³.

En 2019, le Kenya a été le deuxième pays du continent à publier une stratégie nationale.

L’Égypte a créé un Conseil national pour l’intelligence artificielle ainsi qu’un Groupe de travail africain sur l’IA visant à élaborer une stratégie unifiée pour l’Afrique.

. Data Science Nigeria promeut l’éducation en matière d’IA et de science des données en zones rurales africaines, le programme vise à former 1 million de personnel en IA.