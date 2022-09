Des déclarations attribuées par des médias tunisiens au directeur général de l’Office tunisien du commerce révèlent que le tunisien consomme en moyenne 14 kg de sucre par an, ou 100 grammes par jour.

Le marocain est plus friand de sucre et consommerait près de 40 kg par an.

Il en va de même pour l’Algérie qui importe 2 millions de tonnes de sucre par an, et est de ce fait le premier importateur de sucre du continent africain et le 5ème au niveau mondial, d’après des rapports de presse.