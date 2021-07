Bac 2021: Des résultats qui n’ont pas leurs pareils en deux décennies!

Les résultats de bac de cette année 2021 sont venus comme en écho aux déclarations du ministre de l’Education, Fathi Sellaoui, le 3 juin dernier, où il annonçait que cette année sera exceptionnelle pour les candidats du Baccalauréat.

Le ministre avait évoqué le fait que cette année sera atypique à cause du COVID-19 en termes de protocoles et mesures sanitaires ou de programme qui a été modifié et allégé à cause des confinements à répétition.

En effet, cette année a été en tout point singulière non seulement du côté du protocole sanitaire et du programme, mais aussi de celui des résultats qui étaient plus que satisfaisants, avec, au terme de la session de rattrapage, ce vendredi 16 juillet, un taux global de réussite qui a grimpé à 57,52%.

A elle seule, la session de rattrapage a enregistré un taux de réussite de 45,57 % pour la totalité des catégories; publique, privée et libre où le nombre d’élèves qui ont réussi cette session est égal à 17 567 sur un total de 38 546 candidats qui se sont présentés aux examens de contrôle.

En outre, le nombre des candidats qui ont passé les examens durant les deux sessions est 136 242 sur un total de 145 168 inscrits, dont 78 396 candidats ont réussi au cours des deux sessions.

Un palmarès dominé par le Sport !

Pour le palmarès des sections selon le taux de réussite, on remarquera que celle du Sport vient en tête de liste avec 59,50%, suivie par la section des Sciences Expérimentales avec 59,18%, la section Mathématiques avec 47,96 %, la section Économie et Gestion avec 45,55 %, la section Sciences Techniques avec 44,34 % et en bas de l’échelle, on trouve les sections des Sciences informatiques et des Lettres avec des taux de 38,64 % et 35,64 % respectivement.

Quant au taux de réussite le plus élevé, il a été enregistré au commissariat régional de Sfax 1 avec un pourcentage de 75,73%, suivi par celui de Sfax 2 avec 74,73%.

Ce taux de réussite global cette année est sans pareil, étant le plus élevé depuis vingt-ans. «Le taux de réussite dans les deux sessions : la principale et celle de rattrapage, a atteint 57,52%, un résultat qui n’a pas était atteint depuis près de vingt ans ! »a confirmé Omar El-Oualbani, le directeur général des examens au ministère de l’Éducation.

Il est à noter que le pourcentage de réussite pour les trois dernières années 2020, 2019 et 2018 ; était de 42,13%, 45,62% et 41,72%, respectivement.

Ainsi, on peut conclure que les élèves de baccalauréat on bien saisi l’occasion de ce programme allégé et des examens qui étaient à la portée suite à la pandémie comme l’avait prédit le ministre dans sa déclaration du 16 juin dernier. Cependant, une seule question se pose maintenant :est-ce que tous ces candidats vont obtenir des choix satisfaisants au concours de l’orientation ou pas ?