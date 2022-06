Bac 2022: Un taux de réussite estimé à près de 30pc lors de la session de contrôle

Le taux de réussite lors de la session de contrôle, Bac 2022, est estimé à près de 30pc, a indiqué mardi le ministre de l’éducation, Fathi Slaouti.

Dans une déclaration aux médias en marge du démarrage des épreuves écrites de la session de contrôle du Bac, Slaouti a rappelé qu’il s’agit de 38463 élèves qui passent cet examen national en session de contrôle, soit 30.32pc de l’ensemble des candidats qui ont participé à la session principale. Les épreuves se poursuivront jusqu’au 1 juillet 2022.

Les services du ministère ont donné leurs recommandations afin de renforcer la surveillance et de s’assurer de la non utilisation des téléphones portables dans les salles d’examen dans le but de lutter contre toute forme de fraude, a affirmé le ministre.

La proclamation des résultats de la session de contrôle est prévue le 09 juillet 2022.