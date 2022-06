Plus de 38 mille candidats passeront la épreuves de la session de contrôle à partir de demain 28 juin 2022

Le nombre des candidats qui passeront à partir de demain mardi, 28 juin 2022, les épreuves écrites du baccalauréat session de contrôle, est de l’ordre de 38.463, a indiqué le directeur général des examens au ministère de l’éducation, Adel Ben Hmida.

Dans une déclaration à la TAP, Ben Hmida a estimé que le taux de réussite lors de la session de contrôle varie entre 9 et 11pc.

Le taux général de réussite lors des deux sessions, principale et de contrôle, est estimé à près de 50pc, a-t-il noté.

Il convient de rappeler que le taux de réussite lors de la session principale était de l’ordre de 37.97pc.

Les candidats à la session de contrôle, sont répartis selon les sections comme suivant, 9743 lettres, 1903 mathématiques, 6787 sciences expérimentales, 12021 économie gestion, 5219 technique, 740 sciences informatique (ancien régime), 1543 sciences informatique (nouveau régime) et 507 candidats section sport.

