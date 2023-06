BAC 2023: Les opérations de fraude ont baissé de moitié

Le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri a indiqué que les opérations de fraude à l’examen du baccalauréat ne dépassent pas les 300 cas, soit moins d’un seul cas de fraude par centre d’épreuves écrites qui sont au nombre de 540 à travers tous le pays ».

« Les opérations de fraude ont baissé de moitié par rapport à l’année dernière, en raison du contrôle, du suivi et des mesures prises avec fermeté pour assurer le bon déroulement de ces épreuves » a-t-il ajouté.

Il a précisé dans une déclaration aux médias en marge de sa visite d’inspection, mardi, au centre de correction des épreuves du baccalauréat au collège Ali Bourguiba à Monastir que la situation est sous contrôle dans la mesure ou les appareils électroniques destinés à la tricherie durant les épreuves du baccalauréat ont été saisis et les réseaux de fraude démantelés.

Le ministre de l’éducation a affirmé que les épreuves nationales se déroulent dans les meilleures conditions dans les centres d’examens, de collectes et de correction, saluant les efforts déployés par le cadre éducatif avec l’appui des forces de sécurité et de l’armée.

Par ailleurs, Boughdiri a annoncé que les négociations avec la fédération générale de l’enseignement de base ont avancé, relevant l’attachement du ministère à poursuivre le dialogue et l’échange des points de vue pour parvenir un accord qui puisse satisfaire les revendications des enseignants.