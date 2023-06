Bac 2023 : Inscription à partir de demain au service d’obtention des résultats par SMS

Le ministère de l’Education a annoncé, lundi, que les candidats à la session principale du baccalauréat 2023, qui veulent obtenir leurs résultats par SMS, peuvent s’inscrire à ce service à partir de demain mardi 20 juin 2023.

Il s’agit d’envoyer un SMS au 85005 comme suit : BAC puis espace puis numéro d’inscription au baccalauréat puis étoile puis numéro de la carte d’identité nationale.

Le numéro d’inscription au bac et le numéro de la carte d’identité doivent respectivement comporter six et huit chiffres.

Les bénéficiaires de ce service recevront, avant la proclamation officielle des résultats prévue le 25 juin courant, un SMS comportant tous les détails sur les résultats du Bac (la décision, la moyenne de l’examen, la moyenne finale ainsi que les notes des différentes matières).

La diffusion des résultats via SMS sera disponible pour les abonnés des trois opérateurs (Tunisie Telecom, Orange et Ooredoo).