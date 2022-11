Baisse de 13% de la production nationale de pétrole brut

La production nationale de pétrole brut a baissé de 13% à 1248 kilotonnes (kt) à fin septembre 2022, par rapport à fin septembre 2021, d’après le rapport mensuel sur la conjoncture énergétique à fin septembre 2022, publié par l’Observatoire national de l’énergie et des mines.

Cette baisse a touché la plupart des principaux champs à savoir Halk el Manzel qui vient d’entrer en production en 2021 (-64%), Baraka (-65%), Adam (-22%), Cherouq (-21%), M.L.D (-17%), El borma (-8%), Hasdrubal (-7%), Cercina (-17%) et Nawara (-6%). D’autres champs ont enregistré, par contre, une amélioration de production à savoir Gherib (+111%), Franig/Bag/Tarfa (+16%) et ashtart (+1%).

La moyenne journalière de la production de pétrole est passée de 40,4 mille barils/j à fin septembre 2021 à 35,5 mille barils/j à fin septembre 2022.

Les ressources en gaz naturel (production nationale + forfait fiscal) ont atteint 2181 ktep, à fin septembre 2022, enregistrant ainsi une légère hausse de 0,2% par rapport à la même période de l’année précédente. La production du gaz commercial sec a diminué, en effet, de 5%.

Le forfait fiscal sur le passage du gaz algérien a baissé d’une façon significative durant le premier semestre de 2020, la pandémie qui a touché l’Europe et notamment l’Italie a impacté fortement la demande de l’énergie et par conséquent la quantité de gaz qui transite de l’Algérie vers l’Italie à travers la Tunisie. Néanmoins une amélioration a été observée à partir du mois juillet 2020 et qui continue durant les années 2021 et 2022.

Les achats du gaz algérien ont augmenté de 8%, entre fin septembre 2021 et fin septembre 2022, pour se situer à 1857 ktep et ceci à cause de la hausse de la demande après le déconfinement à partir du mois de mai 2021 et la baisse de la production. L’approvisionnement national en gaz naturel a enregistré une quasi-stabilité durant la même période pour se situer à 3868 ktep.