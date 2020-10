Baisse de 53% des placements à l’étranger

Les opérations de recrutement de compétences tunisiennes à l’étranger à travers l’Agence Tunisienne de Coopération Technique (ATCT) ont enregistré une baisse de 53% au cours des huit premiers mois de l’année en cours, a fait savoir mardi le directeur général de l’ATCT, Borni Salhi.

» L’ATCT a enregistré 981 opérations de recrutement de compétences tunisiennes à l’étranger dont 462 coopérants ont été placés contre 2097 opérations durant la même période de l’année écoulée « , a-t-il signalé dans une déclaration à l’agence TAP,

D’après la même source, la baisse des recrutements à l’étranger a été enregistrée dans tous les secteurs dont essentiellement l’enseignement supérieur et secondaire, l’administration, les ventes, l’ingénierie mais aussi le cadre paramédical (-14%).

Salhi a expliqué cette baisse par les retombées de la pandémie du coronavirus, la chute des prix du pétrole dans les pays du golfe et la suspension des vols dans plusieurs pays en raison de la COVID-19.

Il a, en outre, signalé que l’agence a organisé des entretiens de recrutement à distance avec des candidats et des employeurs de l’Arabie Saoudite et du Canada.

D’autres entretiens à distance sont prévus à la fin de ce mois d’octobre en coopération avec le ministère canadien de la migration pour recruter entre 100 et 150 candidats tunisiens, a-t-il ajouté.