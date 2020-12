Baisse des températures et pluies éparses sur les cotes nord et le sahel

-Le temps sera caractérisé, dimanche, par la chute de pluies éparses qui seront parfois orageuses sur les cotes nord et le sahel et sur le reste des régions.

Selon l’Institut national de la météorologie (INM), des baisses de températures seront enregistrées. Les maximales oscilleront entre 10 et 15 degrés sur le nord, 8 degrés sur les hauteurs et entre 15 et 20 degrés sur le reste des régions.

Des vents forts atteignant les 70 km/h, souffleront sur le nord et près des cotes et sur les hauteurs. La mer sera agitée à très agitée, précise l’INM, ajoutant que ces prévisions seront valables pour la navigation et la pêche.