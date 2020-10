Baisse du résultat global des sociétés cotées de 31,2%, à fin juin 2020

Sur ces 64 sociétés, 44 ont enregistré des résultats bénéficiaires au titre du premier semestre 2020. Les sociétés qui composent le Tunindex20, ont accaparé 84% du résultat semestriel global, ce résultat s’est rétréci de 24%, par rapport à celui du premier semestre 2019, soit un montant global de 608 MD, contre 802 MD.

Du côté sectoriel, nous remarquons que le résultat de l’ensemble des sociétés composant le secteur financier, principale capitalisation catégorielle de la cote, a connu une baisse de 34,5%, à 451 MD, à fin juin 2020, par rapport à la même période de l’année 2019.

Le résultat global du secteur des services aux consommateurs a connu, aussi, une régression de 54,3%. A noter que le résultat semestriel global des 2 enseignes de la grande distribution cotées en bourse (Monoprix et Magasin General) a été déficitaire de 7 MD, contre un résultat positif de 2 MD, en juin 2019.

Sur la même tendance, le résultat semestriel du secteur des biens de consommation a connu une baisse de 13,8%, tirée principalement, par le sous-secteur, automobile et équipement qui a enregistré une forte diminution de 124,6%.

Même constat, pour le secteur matériaux de base, avec un résultat semestriel global qui a fortement, régressé pour se situer à 25,1 MD, à fin juin 2020, contre 66,6 MD durant la même période de l’année 2019, en raison de la contre-performance de la société ICF et de la mauvaise tenue au niveau des sociétés appartenant aux sous-secteurs matières premières dont le résultat semestriel global a régressé de 71,5%.

La tendance s’est inversée pour le secteur des industries, dont le résultat a progressé pour se situer à 1,5 MD contre -3,8 MD, en juin 2019, et ce, grâce à la reprise constatée pour les deux cimenteries cotées et la résistance du sous-secteur biens et service industriels (+4%). De même, le secteur de la Technologie a réalisé une performance de 36,2%.