Ballon d’Or 2019 : Sixième sacre pour Lionel Messi

L’attaquant argentin du FC Barcelone Lionel Messi a remporté son 6ème ballon d’Or France Football 2019 dont la cérémonie s’est déroulée lundi soir au Théâtre du Châtelet, à Paris.

L’attaquant argentin, 32 ans, est récompensé après une année exceptionnelle sur le plan individuel. Meilleur buteur et meilleur passeur de Liga avec 30 buts et 9 passes décisives en 28 matchs disputés, il est tout simplement le joueur le plus décisif avec son club. Il avait conduit également la sélection argentine à la 3e place de la Copa America 2019 l’été dernier.

Messi avait remporté le titre en 2009, 2010, 2011, 2012 et 2015.

Dans une cérémonie présidée par l’ancien attaquant ivoirien Didier Drogba, il devance le défenseur néerlandais Virgil Van Dijk et le sénégalais Sadio Mané. Kylian Mbappé est le premier français, il se classe 6ème.

Le milieu international algérien de Manchester City (Premier league anglaise de football) Riyad Mahrez, s’est classé à la 10e place, au classement final du Ballon d’Or France Football 2019.

Le capitaine de l’équipe nationale d’Algérie, championne d’Afrique en

titre, a été retenu dans une liste finale comprenant 30 joueurs. Mahrez a été nommé pour la deuxième fois de sa carrière après 2016 (7e

place), alors qu’il portait les couleurs de Leicester City.

Megan Rapinoe a, elle, remporté le ballon d’or féminin 2019. Principale actrice de la victoire américaine lors de la coupe du monde, elle succède à la lyonnaise Ada Hegerberg.

Le trophée Kopa récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans est venu dans les bras du défenseur hollandais de la Juventus, Matthijs De Ligt.

Il succède à Kylian Mbappé, qui lui a remis la récompense. Le gardien Brésilien de Liverpool, Alisson Becker, s’est emparé du trophée Yachine. Il vient couronner le meilleur gardien, c’est le premier à recevoir ce prix.