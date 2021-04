Bank of America voudrait racheter la dette souveraine externe tunisienne, valorisée par un accord avec le FMI

L’opération préférée de Bank of America sur les obligations d’État au Moyen-Orient et en Afrique du Nord consiste à racheter de la dette souveraine externe tunisienne, dans l’espoir que les prix pourraient augmenter si le pays conclut un programme avec le Fonds monétaire international.

En cas d’accord avec le FMI, l’écart de rendement (yield spread) sur l’obligation tunisienne à 25 ans en dollars pourrait se resserrer pour se rapprocher du niveau actuel de la dette égyptienne de même échéance, a écrit Ali Dhaloomal, analyste de recherche sur le crédit à la Bank of America, dans un rapport, cité par Arab News..

« Même après la récente reprise, nous pensons que les écarts pourraient se resserrer davantage en cas d’accord réussi sur le programme du FMI », a écrit Dhaloomal. « Les discussions des autorités avec les syndicats sur les réformes sont positives, ainsi que le renouvellement de l’engagement avec le FMI prévu en mai. »

La Tunisie a officiellement demandé au FMI un nouveau programme de financement, a déclaré le bailleur de fonds, dimanche. La Tunisie doit « s’attaquer de manière décisive » à la question des finances publiques et de la dette et à une restructuration des subventions, des entreprises publiques et de la masse salariale publique, a déclaré le FMI.

Le chef du gouvernement tunisien, Hichem Mechichi, doit se rendre à Washington le 3 mai pour s’entretenir avec des responsables du FMI.

La Tunisie a fait état d’un déficit budgétaire de 11,5 % du PIB en 2020, le plus grand écart en près de 40 ans, alors que la pandémie de coronavirus a dévasté l’économie. En 2020, le pays avait convenu d’un prêt d’urgence de 750 millions de dollars avec le FMI.