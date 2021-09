Barkhane : Le Premier ministre malien accuse la France d’un « abandon en plein vol »

Depuis la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU, le Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga, a dénoncé un « abandon » de la France suite à sa décision de retirer progressivement la force Barkhane de son pays et une absence de concertation.

Pour lui, la décision de retrait de la force Barkhane par la France est une trahison. « La nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l’exposant à une espèce d’abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d’autres partenaires », a-t-il expliqué sans citer la société paramilitaire russe Wagner qui en fait partie.

Il s’agit de « combler le vide que ne manquera pas de créer la fermeture de certaines emprises de Barkhane dans le nord du Mali », a précisé le Premier ministre, déplorant un « manque de concertation » de Paris et une annonce « unilatérale » sans coordination tripartite avec l’ONU et le gouvernement malien. « Le Mali regrette que le principe de consultation et de concertation, qui doit être la règle entre partenaires privilégiés, n’ait pas été observé en amont de la décision », a insisté le Premier ministre malien, en réclamant aussi « une posture plus offensive » des 15.000 Casques bleus de la mission Minusma face à une menace jihadiste accrue au Sahel.