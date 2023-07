Basket-AfroCAN (2e J/Gr C): La Tunisie bat le Maroc 67-52 et va directement en quarts

La sélection nationale de basket-ball s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’Afro-Can en enchaînant avec un deuxième succès d’affilée, ce lundi, après sa victoire devant son homologue marocaine 67-52 pour le compte de la 2e journée de la phase de poules (Groupe C) de l’Afro-Can 2023, disputée lundi à Luanda en Angola.

Pour son entrée en lice, rappelle-t-on, le cinq national avait disposé samedi de son homologue rwandaise 67-61 pour le compte de la première journée .

Versé dans le groupe C, le cinq national qui termine ainsi premier du groupe passe directement en quarts tandis que ses adversaires (Maroc et Rwanda) devront négocier les 16es.

Voici les résultats:

Samedi 8 juillet :

Tunisie – Rwanda 67-61

Lundi 10 juillet :

Tunisie – Maroc 67-52

