Basket – BAL (conférence Sahara/4e j.) : l’US Monastir bat Rwanda Energy Group (84-79) et se qualifie à la phase finale

L’US Monastir, tenant du titre, s’est qualifiée pour la phase finale de la Basket-ball Africa League, grâce à sa victoire face au Rwanda Energy Group, également qualifié (84-79), pour le compte de la 4e journée de la Conférence Sahara, disputée lundi soir à la salle de Dakar Aréna, au Sénégal.

L’autre match du groupe, disputé plus tôt dans l’après-midi, a vu les Ivoiriens d’Abidjan Basket Club s’imposer devant les Nigérians de Kwara Falcons (79-76) et assurer à leur tour leur qualification à la phase finale, en attendant la dernière journée prévue mardi pour connaître le quatrième représentant de la Conférence Sahara au tournoi final qui aura lieu en mai prochain à Kigali, au Rwanda

Lors des trois précédentes journées, rappelle-t-on, l’US Monastir a remporté deux victoires face au Stade Malien (78-68) et Kwara Falcons du Nigeria (85-75) et concédé une défaite devant les Ivoiriens d’Abidjan Basket Club (74-90).

A l’issue de cette 4e journée, le représentant tunisien occupe la troisième place avec 7 points, derrière Rwanda Energy Group (8 points) et Abidjan Basket club (7 points) et s’assure de figurer parmi les quatre premiers, même avant son dernier match prévu mardi face à l’AS Douanes du Sénégal (20h30).

L’AS Douanes est 4e (6 points) devant le Stade Malien (6 points) et Kwara Falcons (5 points).

