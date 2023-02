Basket–Coupe du monde 2023 : 31 pays valident leur billet, qualification historique du Soudan du Sud et du Cap Vert

31 des 32 participant à la Coupe du monde de

basket-ball, dont cinq pays africains, ont validé leur ticket pour la phase

finale prévue du 25 août au 10 septembre 2023 aux Philippines, en Indonésie

et au Japon.

La dernière fenêtre qualificative de la zone Afrique disputée le week-end

dernier au Caire et à Luanda, a vu la qualification historique du Soudan du

Sud et du Cap Vert auxquels s’ajoutent la Côte d’Ivoire, l’Angola et

l’Egypte, alors que la Tunisie championne d’Afrique en titre a été

éliminée.

Dans la zone Asie, la Jordanie a également composté son billet, rejoignant

le Japon et les Philippines qualifiés d’office (organisateurs de la Coupe

du monde), l’Australie, la Chine, la Nouvelle-Zélande, l’Iran et le Liban.

Pays organisateur, l’Indonésie n’est pas parvenue à se qualifier, car la

FIBA exigeait d’elle qu’elle atteigne les quarts de finale de la Coupe

d’Asie, or elle a été éliminée à domicile dès les huitièmes de finale par

la Chine (108-58).

Dans la zone Amérique, la République dominicaine qui décroche une

troisième qualification de rang a créé la surprise en éliminant

l’Argentine, vice-championne du monde en titre et absente du tournoi

mondial pour la première fois depuis 1982.

Les autres pays américains qualifiés sont : les Etats-Unis, le Canada, le

Brésil, le Venezuela, Porto Rico et le Mexique.

Le dernier billet qualificatif se jouera dans la zone Europe entre la

Belgique et la Serbie, cette dernière étant en ballotage très favorable. Il

lui suffit en effet d’une victoire à domicile lundi contre la faible

Grande-Bretagne (groupe I), alors que la Belgique a besoin de battre la

Turquie dans le même temps et d’une défaite des Serbes.

Les pays qualifiés:

Afrique: Soudan du Sud, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Angola, Egypte

-Asie: Philippines, Japon, Iran, Nouvelle-Zélande, Australie, Liban,

Jordanie, Chine

-Amérique: Etats-Unis, Canada, Brésil, Porto Rico, Mexique, République

dominicaine, Venezuela

-Europe: Finlande, Lettonie, Allemagne, Grèce, Slovénie, France,

Lituanie,

Espagne, Italie, Géorgie, Monténégro

*Qualifiés en tant que pays organisateurs.