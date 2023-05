Basket-FTBB: Le bureau fédéral rejette la démission de Benzarti et suspend la série des finales

La Bureau de la Fédération tunisienne de basket-ball (FTBB) a indiqué que le président de l’instance nationale de la discipline Ali Benzarti a déposé la veille sa démission suite aux menaces proférées à en son encontre par des parties inconnues à l’issue de la finale n°1 du championnat pro A de basketball ayant opposée samedi l’US Monastir et le Club africain.

Le Bureau de la FTBB qui a révélé s’être entretenu avec Benzarti pour s’enquérir des raisons derrière sa démission, a également, annoncé avoir rejeté sa demande de démission et décidé de suspendre la série des finales du championnat en cours ainsi que de la coupe de Tunisie.

Selon le bureau de la FTBB, le ministère de l’intérieur a été saisi dans cette affaire et une en quête est en cours pour déterminer les personnes derrière les menaces proférées à l’intention de Ali Benzarti.

