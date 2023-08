Basket-Mondial 2023 : l’Espagne qualifiée au second tour

La sélection espagnole (seniors/messieurs) de

basketball, championne du monde en titre, s’est qualifiée lundi au deuxième

tour du Mondial 2023 actuellement en cours à Jakarta, en battant le Brésil

(96-78).

Avec ce deuxième succès, les Espagnols se sont même assurés la première

place du Groupe G, dont l’autre billet pour le deuxième tour se jouera

mercredi, entre les Ivoiriens et les Brésiliens.

La « Roja », portée par son meneur de 19 ans Juan Nunez (13 pts dont 2/4

longue distance, 7 rebonds et 5 passes) a distancé les Brésiliens en début

de dernier quart- temps : cinq longueurs derrière au début de l’ultime

période (64-59), ils n’ont inscrit dans ce laps de temps que trois points

pour accuser un retard de plus de vingt points (84-63).

