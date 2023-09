Basket-Mondial 2023: l’Italie se qualifie aux quarts de finale

L’Italie s’est qualifiée pour les quarts de

finale du Mondial de basket en battant Porto Rico (73-57), dimanche à

Manille.

Selon le résultat du dernier match du groupe I Serbie-République

dominicaine, l’Italie termina première ou deuxième, et affrontera les

Etats-Unis ou la Lituanie en quarts de finale.

La Nazionale, menée (43-41) à la 26e minute après avoir connu un trou

d’air en début de troisième quart-temps, a ensuite redressé la barre pour

se détacher à six minutes du terme (62-50), portée notamment par l’adresse

à trois points de Giampaolo Ricci (15 pts), auteur de deux tirs primés

après avoir manqué ses quatre premiers.

Simone Fontecchio, le meilleur italien depuis le début de la compétition,

a été lui plus en retrait offensivement (12 pts à 2/9 longue distance),

mais il a définitivement scellé la victoire d’un tir à trois points à

trente secondes de la sirène et a été précieux au rebond (12).

