Basket – NBA: Tony Parker, Pau Gasol et Gregg Popovich font leur entrée au « Hall of Fame »

Les stars de la NBA Tony Parker, Dirk Nowitzki, Dwyane Wade et Pau Gasol, ainsi que le légendaire entraîneur des San Antonio Spurs Gregg Popovich, ont fait leur entrée samedi au « Hall of Fame », le Temple de la renommée du basket-ball américain, lors d’une cérémonie à Springfield, dans le Massachusetts.

La promotion 2023 a rendu hommage au talent mondial avec le Franco-Américain Tony Parker, l’Allemand Nowitzki, l’Espagnol Gasol et l’Américain Wade, rejoints par Popovich, 74 ans, entraîneur des Spurs depuis 1996.

Parker a été quatre fois champion de la NBA avec San Antonio, six fois All-Star et le joueur le plus utile des finales de la NBA 2007.

Il a été une star des Spurs de Popovich de 2001 à 2018, et a terminé sa carrière en NBA à Charlotte en 2019.

Popovich, le doyen des entraîneurs de tous les sports professionnels nord-américains, a mené les Spurs à cinq titres et a été nommé trois fois coach de l’année de la NBA. Il a également été l’entraîneur de l’équipe américaine composée de stars de la NBA médaillée d’or aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Pau Gasol a été deux fois champion NBA avec les Los Angeles Lakers et six fois All-Star NBA, a joué de 2001 à 2019 avec Memphis, les Lakers, Chicago, San Antonio et Milwaukee.

Parmi les autres personnalités intronisées figurent Becky Hammon, six fois All-Star de la WNBA, l’équipe olympique féminine américaine de 1976 et les anciens entraîneurs Gene Keady, Gary Blair, David Hixon, Gene Bess et Jim Valvano.

