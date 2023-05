Basket-Play-offs de la NBA: programme des finales de conférences

Le programme des finales de

conférences Ouest et Est des play-offs du Championnat nord-américain de

basket-ball (NBA), qui débutent mardi:

. CONFERENCE OUEST

Denver Nuggets (N.1) – Los Angeles Lakers (N.7)

Match N.1, Denver – LA Lakers, le 16/05

Match N.2, Denver – LA Lakers, le 18/05

Match N.3, LA Lakers – Denver, le 20/05

Match N.4, LA Lakers – Denver, le 22/05

Match N.5 (si nécessaire), Denver – LA Lakers, le 24/05

Match N.6 (si nécessaire), LA Lakers – Denver, le 26/05

Match N.7 (si nécessaire), Denver – LA Lakers, le 28/05

. CONFERENCE EST

Boston Celtics (N.2) – Miami Heat (N.8)

Match N.1, Boston – Miami, le 17/05

Match N.2, Boston – Miami, le 19/05

Match N.3, Miami – Boston, le 21/05

Match N.4, Miami – Boston, le 23/05

Match N.5 (si nécessaire), Boston – Miami, le 25/05

Match N.6 (si nécessaire), Miami – Boston, le 27/05

Match N.7 (si nécessaire), Boston – Miami, le 29/05

NB: chaque série se joue au meilleur des sept matches, la première

équipe

qui atteint quatre victoires se qualifie pour le prochain tour. Pour chaque

confrontation, les deux premiers matches ont lieu sur la terrain de

l’équipe la

mieux classée à l’issue de la saison régulière, ainsi que les matches N.5

et

N.7 s’ils sont nécessaires, les autres matches (N.3, 4 et 6 s’il est

nécessaire) ont lieu dans la salle de l’autre équipe.

