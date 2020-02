Basket-Sélection tunisienne: Un entraîneur serbe ou grec succéderait à Mario Palma (Ali Benzarti, président de la FTBB)

Le bureau exécutif de la Fédération tunisienne de basket-ball (FTBB) choisira entre un entraîneur serbe et un autre grec pour succéder, à la tête de la sélection tunisienne de basket-ball, à l’entraîneur M?rio Palma, apprend mardi l’agence TAP auprès du président de la FTBB Ali Benzarti.

“Les pourparlers sont en cours avec les deux entraîneurs et le choix sera porté sur l’un d’entre eux avant le 17 mai prochain, date du début de la préparation du cinq national pour le tournoi de qualification aux Jeux Olympiques 2020”, a-t-il indiqué sans préciser les noms des deux techniciens.

La sélection tunisienne affrontera la Croatie et le Brésil en juin prochain à Split (Croatie), dans le cadre du tournoi de qualification au sein du Groupe B, rappelle-t-on.

Le tirage au sort effectué fin novembre à Genève par la fédération internationale (FIBA-Monde) a dévoilé la composition des huit groupes qui disputeront les tournois de qualification pour les Jeux olympiques, prévus du 23 au 28 juin dans les villes de Victoria (Canada), Split (Croatie), Belgrade (Serbie) et Kaunas (Lituanie).

Les deux premiers de chaque groupe s’affronteront pour le dernier billet pour Tokyo-2020.

L’entraîneur M?rio Palma avait dirigé la sélection tunisienne de 2016 à 2019 décrochant avec le cinq national le championnat d’Afrique 2017 organisé en Tunisie. Après la fin de sa mission il a retrouvé le C.Africain qu’il avait déjà entraîné.