Basket – Tournoi international amical : la Tunisie bat l’Algérie 54-48

La sélection tunisienne de basket-ball, seniors messieurs, a battu son homologue algérienne sur le score de 54-48, en match comptant pour la dernière journée du tournoi international amical (15-20 février), disputé lundi à Monastir.

C’est la deuxième victoire du Cinq tunisien dans ce tournoi, après celle remportée vendredi face à la Jordanie (78-66) tandis que c’est la deuxième défaite de l’Algérie après le premier revers face aux Jordaniens (70-71).

Le tournoi sert de préparation pour les sélections tunisienne et jordanienne en prévision de la dernière fenêtre de qualification de la zone Afrique et Asie à la Coupe du monde de la discipline prévue fin février.

La cinquième et ultime fenêtre de qualification de la zone Afrique à la Coupe du monde 2023, prévue du 25 août au 10 septembre 2023 au Japon, Indonésie et Philippines, se disputera en Egypte pour le groupe F et en Angola pour le groupe E.

Le groupe F est composé des équipes du Cameroun, de la RD Congo, d’Egypte, du Sénégal, du Soudan du Sud et de Tunisie. Le groupe E est formé de l’Angola, du Cap-Vert, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Nigeria et de l’Ouganda.

