Basket – Tournoi international de Dubaï : Dix équipes en lice dont le club tunisien de l’ES Radès

Dix équipes prendront part au tournoi international de Dubaï de basket-ball qui se tiendra du 23 janvier au 1er février 2020, à savoir l’Etoile sportive de Radès, Erryadhi et Beirut du Liban, AlWehda et Al Wathba de Syrie, AlIttihad d’Alexandrie d’Egypte, AS Sale du Maroc, Mahite des Philippines, la sélection émiratie et l’équipe de l’Université américaine de Charjah, annonce le comité d’organisation.

“La conférence de presse officielle du tournoi et le tirage au sort se tiendront le 20 en cours en présence des différents représentants des clubs”.

Le secrétaire général de la Fédération émiratie de basket-ball, Salem Moutawaa a indiqué que le tournoi international de Dubaï qui en est déjà à sa 31e édition, est devenu l’un des rendez-vous importants de la discipline aux plans régional et continental. Ses organisateurs veillent à y convier les meilleurs clubs arabes et asiatiques pour permettre à la sélection émiratie d’acquérir une plus grande expériences.