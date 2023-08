Basket – TQO : le Cameroun et la Guinée au menu de la Tunisie, après le forfait de la RD Congo

La sélection tunisienne de basket-ball affrontera seulement le Cameroun et la Guinée lors des éliminatoires du Tournoi de Qualification Olympique pour les jeux de Paris-2024, et ce après le forfait de la RD Congo, apprend-on auprès de la fédération tunisienne de la discipline.

Ainsi, la Tunisie donnera la réplique au Cameroun ce mercredi (18h00) puis la Guinée, vendredi (18h00).

Rappelons que le cinq national disputera ces qualifications au sein du groupe 2, tandis que le groupe 1 est composé du Sénégal, du Mali, de l’Ouganda et du Nigeria.

Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les demi-finales dont les vainqueurs seront qualifiés pour la finale.

Le vainqueur de la finale sera qualifié pour le TQO, dernier étape qualificative pour les jeux parisiens de 2024.

