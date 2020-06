BeIN Sports se sépare de dizaines de journalistes tunisiens

Le réseau des chaînes de beIN Sports a décidé de se séparer d’environ 180 employés contractuels entre journalistes et techniciens de différentes nationalités.

Selon des sources citées par akher khaber online, figurent au rang des employés licenciés de nombreuses figures tunisiennes parmi les présentateurs de programmes et émissions , et ce aux termes d’une décision prise par l’Emir de Qatar en lien avec une grave crise financière accentuée par l’embargo appliqué à l’Emirat, la pandémie du coronavirus et le piratage dont sont victimes les chaînes de beIN Sports.

Le processus de licenciement a été lancé progressivement par les procédures d’indemnisation, le tout devant se poursuivre pendant deux mois, précisent les mêmes sources.