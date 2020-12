Béja-covid: Le taux de guérison dépasse 86%

Selon les dernières statistiques fournies par la direction régionale de la santé à Béja, le taux de guérison dans le gouvernorat a atteint 86,29% avec 2066 personnes rétablies jusqu’à présent.

Par ailleurs, le nombre de morts des suites de la covid19 a atteint 71 personnes dans le gouvernorat de Béja après le décès de deux patients (2 hommes), âgés respectivement de 66 ans et 77 ans, et qui étaient admis dans l’hôpital régional de Béja.

La région vient d’enregistrer également 9 nouveaux cas de contamination portant le nombre total des contaminés à 2394 cas dans le gouvernorat depuis le début de la pandémie.

Selon la même source, les nouveaux cas positifs ont été recensés comme suit : 4 cas à Béja ville, 2 cas Nefza, 2 cas à Testour et un seul cas à Téboursouk.

