Béja: Les ouvriers de la société Sotrafer en sit-in

Les ouvriers de la Société des travaux ferroviaires (Sotrafer) ont observé, mercredi, un sit-in au niveau de la station de Béja, bloquant le trafic du train reliant Béja à Tunis et Ghardimaou et ce pour réclamer le versement de leurs salaires.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le SG adjoint de l’Union régionale du travail (URT) chargé du secteur public à Béja, Rabeh Marzaoui a affirmé que les ouvriers de la Sotrafer n’ont pas touché leurs salaires depuis deux mois malgré les promesses données par les ministères du Transport et des Finances.

De son côté, le SG du syndicat des chemins de Fer à Béja, Salah Nefzi a souligné que les ouvriers de la Sotrafer poursuivront leur sit-in jusqu’à la satisfaction de leurs revendications.

Pour sa part, le délégué de Béja-Sud Anis Guizani a fait savoir qu’une réunion est prévue aujourd’hui pour trouver une solution à ce problème avec la participation de toutes les parties concernées.