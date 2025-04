L’économiste et l’expert en risques financiers Mourad Hattab a annoncé que près de 20% des ouvriers en sous-traitance opèrent dans le secteur public, précisant que les structures de l’Etat sont les premiers contrevenants de la loi n° 1985 qui interdit la sous-traitance, l’emploi précaire et à durée déterminée.

Selon les dernières statistiques publiées par des structures nationales professionnelles, le nombre des sociétés de sous-traitance déclarées et non déclarées s’élève à près de 300, dont 90 sociétés sont situées à Sfax, car c’est une ville économique importante, a précisé Hattab, dans une déclaration accordée à l’Agence TAP, lors d’une séance débat organisée, dimanche à Sfax, sur le projet présidentiel relatif à l’amendement du code du travail et l’organisation de la sous-traitance, ainsi que la prestation des services.

Il a ajouté que le secteur de la sous-traitance emploie en Tunisie près de 230 mille ouvriers, dont 167 mille travailleurs qui rendent des services de nettoyage et de gardiennage, faisant remarquer que l’intégration de ces ouvriers est certaine car il s’agit d’activités permanentes.