Béja : L’huile d’olive biologique « Thuccabor » médaillée d’or en Italie

L’huile d’olive biologique de la marque « Triomphe Thuccabor » du Domaine Ben Ismail (gouvernorat de Béja) a remporté, mardi, la médaille « Extra Gold » lors de la compétition internationale « BIOL NOVELLO 2021 », tenue en Italie.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Maher Ben Ismail, membre de la famille propriétaire de la ferme, a indiqué que cette compétition, organisée par le ministère de l’Agriculture italien, est l’une des plus importantes à l’échelle internationale dans la mesure où elle rassemble plus d’une trentaine d’experts en dégustation et des centaines de participants, agriculteurs et producteurs de l’huile d’olive dans le monde.

Selon la même source, la marque d’huile d’olive « Triomphe de Thuccabor » a récolté diverses médailles durant ces dernières années et ce grâce à la qualité des variétés d’olives purement tunisienne aux multiples vertus et à l’effort déployé au niveau de la ferme pour utiliser des techniques modernes de culture et maîtriser toute la chaîne de production.

« Triomphe de Thuccabor » est produite dans la ferme de Ben Ismail située à Toukaber dans la délégation de Medjez El Bab (gouvernorat de Béja). Thuccabor étant le nom romain de la localité de Toukaber.