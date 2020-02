Béja : Maher Fraihi nouveau maire de Nefza

Maher Fraihi, tête de liste “Nefza Al-Mostaqbal” (indépendante), est élu maire de Nefza avec 12 voix.

Il a été déclaré vainqueur après égalité des voix en deux tours avec AbdelKarim Moumni, tête de liste “Nefza Teteharar” (indépendante).

Selon le nouveau code des collectivités locales, en cas d’égalité entre les candidats, il sera procédé à un second tour ouvert aux deux candidats les mieux placés. S’ils obtiennent le même score, c’est le plus jeune qui est déclaré élu.

Les élections municipales partielles à Nefza, organisées le 26 janvier 2020, ont donné lieu aux résultats suivants : Ennahdha, Echaab, “Nefza Al-Mostaqbal” et “Nefza Teteharar” ont obtenu chacune 4 sièges, suivies des listes “Nefza Rayonne” (2 sièges), Nidaa Tounes (2 sièges), “Nefza Temouh” (2 sièges), El Karama (1 siège) et “Nefza Irada” (1 siège).

Elu en 2018, le conseil municipal de Nefza a été dissous en 2019 suite à la démission collective de 13 membres.