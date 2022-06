Belhassine s’entretient à Djeddah avec le président de l’Organisation arabe du tourisme

Le président de l’Organisation arabe du Tourisme Bandar bin Fahd Al-Fahid, a exprimé la disposition de l’organisation à aider la Tunisie en matière d’investissement touristique et à la faire profiter de son réseau de relation avec certaines institutions et organisations financières et économiques arabes, a fait savoir mercredi, le ministère tunisien du tourisme

Le responsable arabe s’est exprimé lors de sa rencontre avec le ministre du Tourisme M. Mohammed Moez Belhassine au siège de l’organisation, à Jeddah à l’occasion de la participation de la Tunisie aux travaux de la 116ème session du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale du tourisme à Djeddah, a précisé le département sur sa page facebook.

Les deux parties ont souligné leur volonté commune de renforcer la coopération entre la Tunisie et les structures arabes chargées du tourisme en vue de développer le tourisme entre les pays arabes.

Belhassine a passé en revue les indicateurs positifs enregistrés par le tourisme tunisien, lesquels reflètent la reprise du secteur et le plan du ministère pour le développer encore après la pandémie de COVID 19, à travers notamment la promotion de tourisme alternatif et durable, d’après la même source

.

Il a souligné la Tunisie est disposé à s’engager dans des initiatives conjointes avec l’Organisation, en vue de promouvoir la destination tunisienne dans le monde arabe.