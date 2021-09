Ben Arous: 142 infractions économiques relevées en 24 heures

Une large campagne de contrôle économique a été menée, mercredi, dans le gouvernorat de Ben Arous par des brigades mixtes, au cours de laquelle 142 infractions économiques ont été relevées, a indiqué le chargé de la gestion des affaires courantes à Ben Arous, Mohamed Ben Khelifa.

Ces infractions ont concerné l’absence de tarification, la majoration illégale et le non affichage des prix, la vente conditionnée, le refus de vente et la spéculation.

Au total, 530 visites d’inspection ont été effectuées dans des commerces de détail et de gros, des marchés municipaux et hebdomadaires, des entrepôts frigorifiques et de stockage dans la région, a précisé la même source dans une déclaration à l’Agence TAP.